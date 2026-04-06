Техеран пусна категоричен отговор на ултиматума на Тръмп

Иран реагира остро на ултиматума на американския президент Доналд Тръмп, като постави нови условия за бъдещето на Ормузкия проток - ключов маршрут за световните доставки на петрол и газ, предаде ДПА. От Техеран заявиха, че преминаването през протока няма да бъде възстановено при досегашните условия, а ще зависи от нов правен режим и финансови компенсации. Изявленията идват на фона на нарастващо напрежение и риск от военна ескалация в региона. Сблъсъкът между двете страни придобива все по-ясни стратегически и икономически измерения.

Иранският представител Мехди Табатабаи заяви, че Ормузкият проток ще бъде отворен отново само ако щетите от конфликта бъдат компенсирани чрез част от приходите от транзитни такси. По думите му това трябва да стане съгласно нов правен режим, който да отразява променената ситуация. Позицията на Техеран показва стремеж към по-голям контрол върху един от най-важните морски коридори в света.

Според ирански медии Корпусът на гвардейците на ислямската революция е заявил, че протокът няма да се върне към предишното си функциониране, особено по отношение на САЩ и Израел. Иран претендира за контрол върху целия маршрут и обмисля въвеждане на такси за транзит, което може да има сериозни последици за международната търговия с енергийни ресурси.

От своя страна Доналд Тръмп предупреди, че при отказ от страна на Иран да се съобрази с поставения срок ще последват удари по електроцентрали и мостове. Крайният срок е вторник в 20:00 часа източноамериканско време. В публикация в Трут соушъл той заяви: "Отворете шибания проток, луди копелета, или ще живеете в ада – ПРОСТО ГЛЕДАЙТЕ!"

Табатабаи определи думите на Тръмп като израз на отчаяние и ярост и го обвини, че допринася за разпалване на широкомащабен конфликт в региона. В същото време мисията на Иран към ООН заяви в Екс, че подобни заплахи срещу жизненоважна инфраструктура представляват сериозен риск за цивилното население и могат да бъдат разглеждани като потенциални военни престъпления.

Техеран призова международната общност да се намеси и да предотврати по-нататъшна ескалация, която може да засегне не само региона, но и глобалните енергийни пазари. Ситуацията около Ормузкия проток остава изключително напрегната, със значими последици за икономиката и сигурността.

