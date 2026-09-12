Кризата в Дунав! Източна Европа пред енергийна криза
Ниското ниво на реката постави ядрени и водноелектрически централи под риск
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Ниското ниво на реката постави ядрени и водноелектрически централи под риск
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