САЩ отвърна на Путин. Положителна стъпка

Предложението на руския президент Владимир Путин да продължи да се придържа към ограниченията по договора за ядрено сътрудничество (СТАРТ), ако САЩ отвърнат със същото, е положителна стъпка. Това мнение изрази изпълнителният директор на Асоциацията за контрол на въоръженията Дарел Кимбъл, предаде РИА Новости.

"Това е положителна стъпка, подкрепена от много от нас. Като се съгласят да не превишават съществуващите ограничения за стратегически ядрени оръжия, те биха могли да намалят напрежението, да предотвратят скъпоструваща надпревара във въоръжаването, която никой не може да спечели, да създадат дипломатически лост за ограничаване на натрупването на арсенали от Китай и да спечелят време за преговори по по-широк и по-траен договор", изтъкна източникът пред агенцията.

СТАРТ е договор за ограничаване на стратегическите ядрени оръжия, тоест – на ракетите с далечен обсег, оборудвани с ядрени бойни глави.

Първият договор СТАРТ беше подписан през 1991 от Буш и тогавашния съветски президент Михаил Горбачов и влезе в сила през 1994 година. От днешна гледна точка трябва да се припомни още нещо много важно за този договор: освен Беларус и Казахстан, в допълнителния протокол към договора и Украйна пое ангажимента да предаде на Москва всички ядрени оръжия от съветско време, разположени на нейна територия, предаде "Фокус".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com