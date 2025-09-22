Путин с нова оферта към Тръмп. Свързана е с оръжие

Владимир Путин отправи нова оферта на американския си колега Доналд Тръмп.

Руският президент Владимир Путин заяви в понеделник, че е готов да удължи с една година последния договор за контрол върху въоръженията между Вашингтон и Москва, който ограничава броя на ядрените оръжия, които всяка страна притежава, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп направи същото.

Договорът за намаляване на стратегическите оръжия, или Нов СТАРТ, който ограничава броя на стратегическите ядрени бойни глави, които Съединените щати и Русия могат да разположат, както и разполагането на наземни и подводни ракети и бомбардировачи, трябва да изтече на 5 февруари 2026 г.

Малко повече от четири месеца преди изтичането му, различията относно войната в Украйна означават, че Русия и Съединените щати не са започнали преговори за подновяване или преразглеждане на договора, въпреки че Тръмп е говорил за желанието си да сключи ново споразумение за контрол върху ядрените оръжия, макар и с Китай.

Путин заяви на заседание на Съвета за сигурност на Русия, че е готов да удължи Нов СТАРТ с една година в интерес на глобалното неразпространение и да помогне за стимулиране на диалога с Вашингтон относно наследника на договора, ако Тръмп е готов да направи същото.

„Русия е готова да продължи да се придържа към централните числени ограничения по новия договор СТАРТ в продължение на една година след 5 февруари 2026 г.“, заяви руският президент.

„Впоследствие, въз основа на анализ на ситуацията, ще вземем решение дали да запазим тези доброволно наложени от самите нас ограничения. Вярваме, че тази мярка ще бъде жизнеспособна само ако Съединените щати действат по подобен начин и не предприемат стъпки, които подкопават или нарушават съществуващия баланс на възможностите за възпиране.“

