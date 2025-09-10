Русия проговори за дроновете в Полша

Руското Министерство на отбраната проговори за дроновете в Полша.

„Нямахме намерение да се атакуват цели на полска територия“, заявиха те.

Изявлението е по повод съобщението на Полша, че нейните военновъздушни сили, с помощта на нидерландски изтребители, са унищожили тази нощ повече от десет дрона,които са навлезли в полското въздушно пространство по време на руска атака срещу Украйна.



"Не са планирани обекти за поразяване на територията на Полша", обяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.



Министерството на отбраната на Русия е готово да проведе консултации с Министерство на отбраната на Полша по тази тема, гласи още позицията на руското МО.



От МО на РФ посочват още, че максималният обхват на използваните безпилотни летателни апарати, за които се твърди, че са преминали границата с Полша, не надвишава 700 км.



В съобщението на военното ведомство се уточнява още, че са нанесли удари по предприятия от Военнопромишления комплекс на Украйна в Ивано-Франковска, Хмелницка и Житомирска област, както и във Виница и Лвов, които се намират в Западна Украйна и са близо до границата с Полша.



Варшава извика представител на руското посолство и му връчи протестна нота. Руският шарже д'афер във Варшава заяви на излизане от МВнР на Полша, че дроновете, които тази нощ многократно са нарушили въздушното ѝ пространство, са дошли от Украйна, предаде Ройтерс.



"Знаем едно нещо – тези дронове са летели от украинска посока", заяви Андрей Ордаш след връчването на нотата.



По-рано днес Полша обяви, че руски дронове безпрецедентно са нарушили въздушното й пространство, а онези, които са представлявали заплаха, са били унищожени. Варшава поиска и задействане на чл. 4 от колективния договор на НАТО.





Според министър-председателя на Полша Доналд Туск това е първият път, в който "руски дронове са свалени над територията на НАТО", цитира го БТА.

Руските военни обаче не потвърждават, че дроновете са навлезли в полското въздушно пространство и твърдят, че не са атакували Полша.



„Готови сме да проведем консултации по този въпрос с полското Министерство на отбраната“, добавиха от руското военно министерство, пише още френското издание.



Припомняме, че Варшава вече задейства член 4 от Северноатлантическия договор.



Член 4 от Северноатлантическия договор гласи, че страните по Договора ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е от тях.



Изявлението на руското военно министерство идва на фона на предупреждението на НАТО днес, че ще защитава „всеки сантиметър“ от територията си след нахлуването на дронове в полското небе, което Алиансът определи като „опасно“ и „безотговорно".



„Моето послание към Путин е ясно: прекратете войната в Украйна, спрете да нарушавате въздушното ни пространство и знайте, че сме бдителни и ще защитаваме всеки сантиметър от територията на НАТО“, каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com