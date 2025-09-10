Кошмар за пенсионери в Полша! Тръмп с реакция

Американският президент Доналд Тръмп реагира в социалната мрежа Truth Social с думите „Ето, започна се!“

След новината, че полската армия е свалила руски дронове, нарушили въздушното пространство на страната.

Полският премиер Доналд Туск съобщи за 19 нарушения през нощта и поне три свалени дрона, като обвини Русия в провокация. Той подчерта, че ситуацията е по-опасна от всички досегашни и приближава Европа към открит конфликт. Варшава се позова на член 4 от НАТО и поиска спешни консултации със съюзниците, пише Блиц

Москва отрече участие и заяви, че дроновете имат ограничен обхват, но въпреки това изрази готовност за разговори с Полша. Украинският президент Володимир Зеленски определи случая като „опасен прецедент“ и опит за унижение на Полша, призовавайки НАТО за твърда реакция.

Полският външен министър Радослав Сикорски също отхвърли тезата за случайност, посочвайки, че броят на дроновете изключва техническа грешка. Той нарече инцидента безпрецедентна атака срещу територията на Полша, НАТО и ЕС.

В същото време, пенсионерът Томаш Весоловски се отървава с леки наранявания, когато в къщата му се разбива дрон. Това се случило, докато гледал по телевизията новини за руски дронове, навлизащи в полското въздушно пространство, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Весоловски бил на долния етаж, когато дронът влетял в горната част на къщата му в 06:30 ч., разрушавайки покрива, повреждайки спалнята и разпръсквайки отломки из градината.

"Изтичах в двора и видях целия покрив на парчета, всичко беше разрушено."

Съпругата на Весоловски, Алиция, каза, че също е изтичала навън и видяла самолет над главата си. Уплашила се да не ги бомбардират и да не би някой да започне да стреля по нея.

Нито един от двамата не е пострадал.

