През 1948 г.: Забиват шишове в главата му, за да го излекуват

Родителите му го изпращат в психиатрия, когато разкриват връзката му с друг мъж. Диагнозата на приюта: „сексуална перверзия“. Лечението: трансорбитална лоботомия – шишове за лед през очните купли във фронталния лоб. Отнело петнадесет минути.

Личността на Джеймс е унищожена завинаги. Лекарят казал на родителите:

„Перверзията на сина ви е коригирана“

Това, което те получили обратно, било празна обвивка, която вече не желаела мъже – нито каквото и да било друго.

Джеймс бил жизнена, артистична и страстна личност. След лоботомията той просто се взирал в стените и изпълнявал прости инструкции. Тази снимка (тинтайп) показва Джеймс два часа след процедурата. Раните от влизането на шиша за лед са видими над двете очи. Празно изражение там, където някога е била интелигентната му личност. Лекарят на заден план си води бележки: „Пациентът изглежда спокоен. Вече не проявява девиантни сексуални интереси. Процедурата е успешна“.

„Девиантните сексуални интереси“ на Джеймс са били любовта към друг мъж. „Спокойният“ му вид е бил мозъчно увреждане. Неговата „успешна процедура“ е била убийство на личността. Джеймс никога повече не рисувал, никога не четял поезия, никога не се смеел на шеги. Лоботомията излекувала хомосексуалността му, като унищожила човечността му.

Джеймс живял още четиридесет и шест години

Никога не възвърнал личността си. Живял в дом за лоботомирани пациенти, следвал рутинни процедури, не показвал предпочитания, не изразявал желания.

Починал през 1994 г. на седемдесет и четири годишна възраст, прекарал 46 години като обвивка, съдържаща някогашно човешко същество. Родителите му го посетили веднъж през 1949 г., видели какво са разрешили и никога не се върнали. Искали син, който не е гей. Получили син, който не е нищо. Това било за предпочитане за тях.

Партньорът на Джеймс запазил тази снимка и медицинските досиета. След смъртта на Джеймс, той ги дарил на ЛГБТК архивите с бележка:

„Това е Джеймс преди лоботомията да го унищожи, задето ме обичаше. Той беше на 28, блестящ, добър, артистичен. Родителите му наричаха любовта ни перверзия. В приюта я нарекоха болест. Лечението беше шишове за лед през очите. Джеймс оцеля 46 години като „зеленчук“. Аз оцелях 46 години, помнейки кой беше той. Те го нарекоха медицинско лечение. Беше убийство. Нарекоха го излекуван. Той беше мъртъв. Тялото му продължи да функционира. Джеймс умря през 1948 г. Ето това ни причиняваха, задето се обичахме.“

Методът е популяризиран от д-р Уолтър Фрийман. Той е вярвал, че прекъсването на връзките в префронталния кортекс може да „излекува“ психични разстройства и „нежелано“ социално поведение. Тази практика днес се счита за едно от най-големите варварства в историята на съвременната медицина.

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