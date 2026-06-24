Общество

Първи град у нас възстана срещу Украйна

Ще има голям митинг в морската ни столица

Първи град у нас възстана срещу Украйна
24 юни 26 | 17:00
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Влади Кирилов

Варненци излизат на протест срещу насилието от страна на украйнци върху граждани на града. Демонстрацията е организирана от ПП МЕЧ.

Протестът е насрочен за 25.06 (четвъртък).

Повод за шествието са поредицата случай на насилите, идващо то украйнски граждани към варненци.

Припомняме, че през май украинци простреляха възрастна жена във Варна.

Друга ситуация, за която съобщи бившият депутат от ИТН Александър Рашев, се развива в морската градина, където 6-7 непълнолетни украинци нападат 4-5 непълнолетни българчета (2 от които момиченца) и ги бият, вадят им ножове и ги заплашват.

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Автор Влади Кирилов

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1 Коментара
Кики
преди 1 час

Браво! Ние сме с вас...следващият протест ще се присъединим

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