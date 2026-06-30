Украински вандали разбиха жилище и крадоха за 100 00 евро

В германския град Вендебург 46-годишната Натали Шел открила, че нейните наематели, украинско семейство с шест деца, внезапно са изчезнали. Но когато започнала да оглежда дома, забелязала, че целият е ограбен.

В началото тя била изненадана от липсата на термопомпи и звънец, но когато надникнала през прозореца, видяла, че дори кухнята е изчезнала, съобщава Bild.

След като се обадила в полицията, било установено, че украинците не само са напуснали, но и всъщност са демонтирали апартамента. Правоохранителните органи открили, че липсват кухненски шкафове, водопроводни принадлежности, мивки, тоалетни, смесители, обков за врати и друго оборудване.

Хазяйката разказва, че наемателите дори демонтирали подовото отопление. Тя казва, че са изнесли почти всичко ценно от къщата. Тя предполага, че ако са имали повече време, може би са щeли да премахнат дори подовото покритие.

Натали Шел отдала под наем втората половина от новопостроения си дом в началото на 2025 г. Тя обяснила, че съчувствала на трудностите, които хората изпитват при намирането на жилище поради големия си брой деца, и затова се съгласила да стане техен наемодател.

Полицията разследва случая като кражба или незаконно присвояване на имущество. Предварителните оценки на щетите са за 100 000 евро, като демонтирането на комуналните системи и оборудване е изисквало значително време и усилия.

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