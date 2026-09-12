През 1948 г.: Забиват шишове в главата му, за да го излекуват
Той губи душевността и човечността си след терапията на лекарите
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Той губи душевността и човечността си след терапията на лекарите
Самотен и изолиран от обществото. С тези думи започва своята история хомосексуалист, болен от СПИН. 46-годишният мъж сподели как живее в предаването "...
"Спал съм с много известни хора, първият е Валери Божинов. Доста е палав в леглото и търси мъжки ласки. Бях много притеснен, защото е страшно красив....
Осло. Норвежкият министър на здравеопазването Бент Хойе ще посети олимпийските игри в Сочи заедно със своя съпруг Даг Терийе, пише Stavanger Aftenblad...