Червен код в Европа! Аномалии с времето в няколко страни

На фона на наводненията и градушките у нас, топлинните аномалии в Европа продължават с пълна сила.

Червен код за опасни жеги е обявен в няколко ключови региона на Западна и Южна Европа, където температурите трайно надхвърлят критичните граници.

Най-тежко е положението във Франция, където червеният код обхваща над една трета от територията на страната (повече от 35 департамента), поставяйки милиони жители в режим на повишена готовност. Подобна е ситуацията и на Пиренейския полуостров. Португалия вече регистрира рекордни стойности над 40°C, а в Испания червените предупреждения са в сила дори за необичайни райони на север, където термометрите достигат близо 39°C.

На Апенините Италия също активира най-високата степен на опасност за редица големи градове и области, включително района около столицата Рим. Необичайната интензивност на топлинния купол наложи въвеждането на червени предупреждения за опасни температури и в части от Великобритания (включително Лондон), където инфраструктурата не е подготвена за подобни климатични аномалии. Местните власти във всички засегнати държави призовават за изключително внимание, ограничаване на излизанията в пиковите часове и засилена грижа за уязвимите групи от населението.

Големи части от Германия също са под най-високо предупреждение, тъй като горещата вълна се придвижва на изток. Властите предупреждават за сериозно натоварване на електропреносната мрежа поради масовото използване на охлаждащи системи. Традиционно по-хладната Швейцария издаде предупреждения от най-високо ниво за ниските си региони и големите градове, където температурите се приближават до 37°C. Топлинни аномалии се очакват и в целия Люксембург.

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