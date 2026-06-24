Осъдиха Алла Пугачова

Руски съд издаде официално разпореждане за принудително събиране на финансови задължения от голямата музикална икона Алла Пугачова. Решението идва след разглеждане на две отделни искови молби, внесени от столичната топлофикационна и енергийна компания в Москва. Според магистратите народната артистка, която от няколко години живее извън пределите на Руската федерация, е преустановила редовните плащания за битови нужди към едно от своите престижни недвижими имущества. Процедурата по издаване на съдебните заповеди е преминала по бърза административна линия, като магистратите са признали претенциите на комуналното дружество за напълно основателни и доказани с документи.

Натрупаните суми за парно и ток се отнасят за имот на стойност милиони

Претенциите на енергийния гигант са разпределени в два отделни съдебни акта, които сумарно изискват принудителното удържане на малко над седемнадесет хиляди рубли от сметките на изпълнителката. Проверката на имотните регистри показва, че натрупаните неплатени сметки за топлинна енергия и електричество се водят на адрес в елитен жилищен комплекс, намиращ се на емблематичната софийска или по-точно московска улица „Арбат“. Въпросното пустеещо жилище в момента е обявено на пазара за недвижими имоти с рекордна искана цена от близо четиристотин милиона рубли. Въпреки огромната пазарна стойност на апартамента, липсата на поддръжка и текущи плащания от страна на собственичката доведе до законовата намеса на съдебните изпълнители.

Поп иконата прекъсна връзките с родината след политически конфликт

Правните неразбории около битовите сметки на Примадоната са пряко следствие от нейното окончателно заминаване от Русия през две хиляди двадесет и втора година. Тогава тя и семейството ѝ напуснаха страната в знак на несъгласие с провежданата военна политика, като първоначално се установиха в Израел, а впоследствие се преместиха в луксозен пентхаус на остров Кипър. Конфликтът с официалните власти в Москва се задълбочи, след като съпругът ѝ Максим Галкин бе обявен за чуждестранен агент, а самата певица открито критикува действията на Кремъл в свои интервюта. Ситуацията около останалите им имоти, включително прочутия замък в село Грязь, остава сложна, тъй като новите руски закони практически замразяват всички приходи от продажба на собственост на лица, категоризирани като критици на режима.

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