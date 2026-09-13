Осъдиха Алла Пугачова
Естрадната легенда натрупа сметки в Арбат
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Естрадната легенда натрупа сметки в Арбат
Иларионов твърди, че е изряден, „Софийска вода“ настоява за дълг
Апартаментен комплекс в курорта Банско в продължение на година не платил и стотинка за изразходваната електроенергия. Ток са ползвали не само 17-те ап...
В столичната полиция валят жалби за тормоз над закъсали с вноските София. Колекторски фирми изкупуват борчове на длъжници, а след това притискат хора...
Започват с неплатените сметки за GSM