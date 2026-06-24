НОИ обсъжда решаващ документ за пенсиите

10,8 процента от Брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии през тази година, това е записано в проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване за настоящата година, с който БНР разполага.

Утре документът ще се обсъжда в Надзорния съвет на НОИ.

15,265 млрд. евро общо разходи се залагат за пенсии и обезщетения, като спрямо предходната година ръстът е с над 1,2 млрд. евро. Недостигът на средства (дупката в бюджета на НОИ), който ще се покрие от централния бюджет, е близо 6,48 млрд. евро и за година нараства с 494 млн. евро

От 1 август за държавните служители и тези, наети по Закона за съдебната власт, се въвежда лична осигурителна вноска при съотношение 20 към 80 между осигурено лице и осигурител. В проекта е записано, че при промяната на модела за осигуряване се предвижда компенсиране на възнагражденията с оглед запазване на достигнатия нетен доход на засегнатите категории лица.

От 1 август максималният осигурителен доход се вдига и ще е 2300 евро, ще се актуализират минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности, като за самоосигуряващите се лица минималната вноска ще е 620,20 евро, колкото е и минималната заплата.

От 1 юли пенсиите се осъвременяват по швейцарското правило със 7,8%. Минималната за стаж и възраст от тази дата става 347,51 евро.

Средната пенсия ще достигне малко над 543 евро с номинално нарастване от 9% и реално от 4,5%, след като се приспадне прогнозираната инфлацията от 4,3%. Няма промяна при тавана на пенсиите и другите изплащани обезщетения от НОИ.

Общо за плащане на пенсии са заложени 13,503 милиарда евро, или с 9,6% повече спрямо предходната година.

При отпускане на нови пенсии с начална дата от и след 1 юли, няма да се начислява сумата от 30,68 евро, или така наречената Covid добавка.

Средният брой на пенсионерите се очаква да нарасне през тази година с 10 900 и те да достигнат 2 070 700.

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