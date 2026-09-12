НОИ обсъжда решаващ документ за пенсиите
15,265 млрд. евро общо разходи се залагат за пенсии и обезщетения
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15,265 млрд. евро общо разходи се залагат за пенсии и обезщетения
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