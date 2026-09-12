През 1948 г.: Забиват шишове в главата му, за да го излекуват
Той губи душевността и човечността си след терапията на лекарите
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Той губи душевността и човечността си след терапията на лекарите
Бундесратът в Германия подкрепи специален закон
Да бъдеш гей е модерно, но в живота на духовника няма място за подобна привързаност, казва главата на Римо-католическата църква в нова книга
Ватикан. Високопоставени духовни лица призоваха църквата да приеме по-позитивна позиция по въпроса за хомосексуалността. В доклад, представен по врем...
Рим. Папа Франциск откри вчера исторически синод на Католическата църква за семейството и брака пред лицето на съвременните предизвикателства. Светият...
Москва. 72% от руснаците са на мнение, че хомосексуализмът е морално неприемлив, показва проучване на Pew Research Center. Той е в топ три на най-нем...
Делхи. Върховният съд на Индия върна законови текстове, които забраняват и криминализира хомосексуалната любов. С това той отмени решение от 2009 г. н...