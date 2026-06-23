Още един знаков депутат се отказва от политиката

Йордан Цонев обяви за NOVA, че се оттегля от политиката след близо четири десетилетия обществена и партийна дейност.

Решението му идва седмица след промените в ръководството на ДПС, сред които и освобождаването му от поста заместник-председател на партията и от членството му в Централното оперативно бюро.

Цонев не успя да влезе в 52-рото Народно събрание, въпреки че беше водач на листите във Варна и Велико Търново. Той беше народен представител в 12 парламента.

Припомняме, че преди няколко дни острието на ГЕРБ Делян Добрев също заяви, че напуска политиката. Тогава той изтъкна, че би искал да даде преднина на младите, а за него 20 години в активната политика са достатъчни.

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