Ловният сезон се открива днес: Пъдпъдъци и гургулици са първите мишени
Министърът на земеделието Пламен Абровски ще даде старт край Радомир
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Министърът на земеделието Пламен Абровски ще даде старт край Радомир
Заради АЧС глиганите са два пъти по-малко
По традиция ловът в България стартира втората събота на месец август
Рядка птица, защитена от законау, е първата жертва на бракониери през новия ловен сезон. В в първия ден от откриването на новия ловен сезон у нас в сп...
Прибират пушките в деня на кметския вот От 100 до 500 лв. глоба чака хилядите авджии, ако бродят в горите без сигнална шапка. Ловният сезон на местен...
Тежък бракониерски инцидент стана на старта на ловния сезон дребен пернат дивеч, който бе открит днес край град Съединение. Труповете на три лопатара...
София. Ловният сезон в страната се открива официално днес. Ловните дружинки вече ще могат да ловуват дива свиня, както и местен дребен дивеч. Изпълни...
София. Груповият лов за глигани и за дребен дивеч тръгва в деня за размисъл 4 октомври. Сезонът се открива съгласно Закона за лова и опазване на дивеч...
София. Тази година успешно издържалите изпити за придобиване право на лов са 3 750 души. Общо 4 250 са препитвани след завършен курс на обучение и пра...
Добрич. В навечерието на старта на ловния сезон ловджиите от сдружение "Ловно-рибарско дружество - Добрич" получиха добра новина - заповед, разписана...
Откриха сезона с нови пушки, но без традиционните наздравици
София. В събота се открива сезона на лов на местен дребен дивеч и дива свиня, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителна агенция по горите. Тази година н...
София. Карта, подобна на дебитните банкови карти, ще смени ловния билет. В нея ще бъде закодирана цялата информация, която се съдържа в този и още два...
Стара Загора. При тази жега, най-важното е човек да се запише при първия излет, да не е капо, за да има слука през целия сезон. С тази нагласа откриха...
с. Ярлово. Зам.-министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова откри ловния сезон в ловното поле на село Ярлово на територията на лов...
Благоевград. Десетки авджии окупираха отрано в събота язовир „Стойковци" край благоевградското село Логодаж. Стана шумно и страшно, гърмежите ехтяха н...
Жегата скри дивеча, вайкат се авджии
Пазарджик Във връзка с откриването на ловния сезон за пернат дивеч в събота, 10 август, от полицията в Пазарджик са предприели действия съвместно с пр...
Хасково. Ловджии пробваха точния си мерник в Хасково преди старта на ловния сезон на пъдпъдъци и гургулици. Състезанието по ловна стрелба, което за в...
София. Откриването на ловния сезон на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина тази година ще бъде на 10 август 2013 г., събот...