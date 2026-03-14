Легендарна водеща се бори с нов проблем

Легендарната водеща на „По света и у нас“ Радина Червенова преминава през нов тежък здравословен етап, който я прикова към патериците. Любимката на поколения зрители беше забелязана да посещава елитния медицински център „Полимед“, където премина през рентгенови изследвания под зоркия поглед на лекарите.

Макар точната диагноза да се пази в тайна, състоянието на телевизионерката подсказва, че тя вероятно е претърпяла сложна операция за смяна на колянна или тазобедрена става.

Плътно до нея в този труден момент е съпругът ѝ – бившият шеф на БНТ Константин Каменаров. Коко, който е дипломиран лекар, макар и никога да не е практикувал, влезе в ролята на личен асистент на своята половинка. Той не се отдели от Радина нито за миг, помагайки ѝ при преобличането за изследванията и носейки личните ѝ вещи. Присъствието му сложи край на слуховете за поредна криза в отношенията им, доказвайки, че семейството е по-сплотено от всякога след всички премеждия.

Припомняме, че това не е първата голяма битка за Червенова. Преди години тя прояви невероятна сила на духа, изправяйки се лице в лице с коварно онкологично заболяване. След серия от химио- и лъчетерапии, тя успя да победи рака. Сега феновете ѝ се надяват, че патериците са само временна мярка и скоро емблематичната водеща отново ще стъпва уверено, пише Клюки.бг.

