Частица от Кръста Христов идва в София. Кога и къде минава шествието
Тук ще откриете програмата за 12 и 13 септември
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Тук ще откриете програмата за 12 и 13 септември
Ще има топла вода от 11 август
Ураганен вятър откъсва покриви, наводнения заляха улици, поразен е културния символ във Варна
Заради планирания годишен ремонт
Музикалното събитие събира гости от Цяла Европа
През летния сезон ще осигурим безплатни паркинги за гостите
Цените летят стремглаво нагоре
Това е ежедневие. Случва се всеки ден и всеки нощ да залавяме бус с мигранти, казва шефът на Гранична полиция
Според присъствали на събитието, той е изглеждал в отлично здравословно състояние
Един от свидетелите е бил бившият играч на ЦСКА и Левски Дончо Донев
Това става по решение на Столичния общински съвет
Отново е в столичния квартал "Лозенец"
Той е в много тежко състояние, с обширно и дълбоко изгаряне
"Трябва да бъдем сред хората, когато имат нужда, и да им помагаме", каза още той
Той ще бъде ще бъде реализиран в 2 фази
Министър Галя Кондева освободи директора на болницата през месец май
Служители на МВР паркират личните си автомобили в зелената зона и ги обозначават със стикери и палки
НЗОК е провела подобна проверка, в резултат на което се е стигнало и до медиите
Има списък с 58 пациенти, на които се предполага, че са извършени фиктивни интервенции в съдовата хирургия за над 300 000 лева
По-рано днес стана ясно, че негов близък е потърсил службите на реда