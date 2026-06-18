Световни звезди ще взривят черноморския Лозенец

Южното Черноморие се подготвя за един от най-горещите и обсъждани уикенди на сезона. Култовият клуб Hacienda Beach в Лозенец ще се превърне в притегателен център за международната електронна сцена, събирайки на едно място световни музикални артисти, влиятелни представители на бизнеса, технологичния сектор и гости от цяла Европа. Мащабното събитие е част от празничната програма, с която това лято клубът отбелязва своята 15-годишнина.

Международни звезди зад пултовете

Основен акцент в програмата е гостуването на популярния испански диджей и продуцент DJ Joe Diem. Известен със своя завладяващ хаус звук, енергични сетове и редица сингли, издавани за престижни международни лейбъли, той обещава да пренесе атмосферата на най-големите европейски клубове директно на българския бряг.

Заедно с него пред българската публика ще излезе и Samsara — проектът, който се превърна в истински глобален феномен в платформата TikTok. Музикалната сензация, която вълнува милиони потребители в социалните мрежи със своите вирусни тракове и иновативно звучене, ще представи ексклузивно шоу, съчетаващо модерна електроника и визуално изкуство.

Платформа за бизнес и забавление

Освен като водеща парти дестинация, този уикенд Лозенец ще се утвърди и като място за пресечна точка на креативните индустрии. Очаква се събитието да привлече предприемачи, технологични лидери и иноватори от страната и чужбина, които традиционно избират курорта за съчетаване на нетуъркинг с висококачествен нощен живот.

През целия летен сезон Hacienda Beach ще продължи да празнува своя 15-и юбилей с поредица от специални партита, гостувания на чуждестранни артисти и уникални концептуални вечери, затвърждавайки лидерската си позиция по родното Черноморие.

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