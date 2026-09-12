Световни звезди ще взривят черноморския Лозенец
Музикалното събитие събира гости от Цяла Европа
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Музикалното събитие събира гости от Цяла Европа
Иван Шопов всеки уикенд обикаля клубовете на Европа Той има много таланти и за всеки - по едно различно име. Когато издава плочи - вече над 60 - и об...
София/Слънчев бряг. Експертите прогнозират бурни и грандиозни приливни вълни от световноизвестни таланти за предстоящото лято у нас. Основен виновник...
София. Мултифункционалният Николас Джаар, който е американски продуцент, изпълнител и диджей с чилийски произход, ще се срещне тази вечер за пръв път...
Бургас. Най-големият фестивал за електронна музика у нас Solar summer стартира мощно в Слънчев бряг. Огромна сцена във формата на крило на кайт сърф и...