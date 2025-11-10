Регионални

Община Казанлък организира кампания за събиране на опасен битов отпадък

Всеки гражданин ще може да предаде своя опасен битов отпадък

Община Казанлък организира кампания за събиране на опасен битов отпадък
10 ное 25 | 15:53
31
Никол Симова


На 11.11.2025г. (вторник) от 10.00 ч. до 16.00 ч. на бул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (паркинг зад Универмага), ще се проведе кампания за предаване на опасни отпадъци от бита. Всеки гражданин ще може да предаде своя опасен битов отпадък.
❗️В пункта се приемат:
Лекарства с изтекъл срок на годност, живак, живачни термометри и др., бои, лакове и разредители, лепила, пяна, силикон и др., мастила и тонери, домакински препарати и битова химия , фотографски материали, киселини и основи, пестициди и други препарати за растителна защита и борба с вредители, празни опаковки, обозначени със символите за опасност.
❗️Не се приемат:
Бутилки под налягане (освен аерозоли), газове, литий, натрий и калий, инфекциозни отпадъци (спринцовки, ваксини и др.), батерии, електроника и електрически уреди, отпадъци и материали с неизвестен състав.
При предаване в пункта на опасни отпадъци е важно да се знае дали сред тях има: живак или живачни термометри, киселини или основи , вещества без етикет, но с ясен състав, отворени и повредени опаковки.
Молим гражданите предварително да отделят тези отпадъци и ги посочат при предаването, за да бъдат обезопасени при транспортиране.
За повече информация: тел. 0700 11 750 (на разположение от понеделник до петък, в работни дни от 9 до 17 часа).


Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Никол Симова
Още от Регионални
Коментирай