Община Казанлък организира кампания за събиране на опасен битов отпадък



На 11.11.2025г. (вторник) от 10.00 ч. до 16.00 ч. на бул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (паркинг зад Универмага), ще се проведе кампания за предаване на опасни отпадъци от бита. Всеки гражданин ще може да предаде своя опасен битов отпадък.

❗️В пункта се приемат:

Лекарства с изтекъл срок на годност, живак, живачни термометри и др., бои, лакове и разредители, лепила, пяна, силикон и др., мастила и тонери, домакински препарати и битова химия , фотографски материали, киселини и основи, пестициди и други препарати за растителна защита и борба с вредители, празни опаковки, обозначени със символите за опасност.

❗️Не се приемат:

Бутилки под налягане (освен аерозоли), газове, литий, натрий и калий, инфекциозни отпадъци (спринцовки, ваксини и др.), батерии, електроника и електрически уреди, отпадъци и материали с неизвестен състав.

При предаване в пункта на опасни отпадъци е важно да се знае дали сред тях има: живак или живачни термометри, киселини или основи , вещества без етикет, но с ясен състав, отворени и повредени опаковки.

Молим гражданите предварително да отделят тези отпадъци и ги посочат при предаването, за да бъдат обезопасени при транспортиране.

За повече информация: тел. 0700 11 750 (на разположение от понеделник до петък, в работни дни от 9 до 17 часа).





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com