Екипът на oтдел „Туризъм“ посети град Текирдаг по покана на ТЮРСАБ

Екипът на oтдел „Туризъм“ към Община Стара Загора посети гр. Текирдаг, Турция, за работна среща по покана на представители на местния бизнес и общинската администрация.

На ползотворната среща с Танйел Гюлер – член на управителния съвет на Тюрсаб – (Турската асоциация на туристическите агенции) и Орхан Чеби – Председател на сдружението на туристическите агенции в Европейска Турция, бе представен туристическият потенциал на региона и възможностите за популяризиране на града.

Екипът от общинската администрация се срещна и с Емин Бенан Утку – зам. кмет на гр. Текирдаг, с когото бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между общините, бъдещото партньорство и възможностите за съвместни инициативи.

На проведените срещи експертите от oтдел „Туризъм“ към Община Стара Загора представиха възможните туристически дестинации, фестивалите в града, както и спортни и икономически форуми, които биха представлявали интерес при привличането на групи туристи. Това ще направи Стара Загора потенциална спирка и място за културен обмен между двата региона.

Срещите преминаха в дух на приятелство, диалог и категорично изявено желание за трайно партньорство, което да доведе до бъдещи резултати.

