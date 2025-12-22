Коледният дух подрани със славеите от вокална група „Евъргрийн“

Декември е месецът, в който Коледния дух започва да преобразява градовете, улиците, домовете ни, изпълвайки ги с уют и светлина, да се настанява трайно в сърцата ни с доброта и щедрост. Вярата, че доброто побеждава и светът е красив, идва с украсените елхи и семейната топлина с дъх на канела, а очакването да се случи чудо се носи из въздуха.

В такива моменти няма по-заразителна радост от детската, дори възрастните забравят грижите и се превръщат отново в малчугани, очакващи подаръци под елхата.

Коледният дух донесоха с песните си славеите от вокална група „Евъргрийн“ към средно училище „Св. Патриарх Евтимий“ в Пловдив. Учениците, вдъхновявани от своя художествен ръководител д-р Диана Кацарова, отправиха специален поздрав от базовото им училище по време на Коледния концерт на музикалните специалности от Педагогическия факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Музикалното събитие, което се превърна в традиция, тази година се състоя на 11 декември 2025 г. в студио 1 на БНР Пловдив. В него се изявиха студенти от специалностите „Музика“, „Педагогика на обучението по музика“ и „Джаз и поп изпълнителско изкуство“. Пред пълната зала в програмата прозвучаха разнообразни по стил и жанр изпълнения - класика, фолклор, джаз, популярна и авторска музика.

Учениците от „Евъргрийн“ изпълниха песните „Евтимиевци“- по текст и музика д-р Диана Кацарова, „Родина“ – на композитора Георги Холянов, а коледното настроение подгряха и с песента „Jingle Bells“.

Концертът създаде празнично настроение и участниците получиха заслужени бурни аплодисменти от публиката.

Вокална група „Евъргрийн“ към СУ „Св. Патриарх Евтимий“, в която участват ученици между 12 и 16 години, има дългогодишна история. С вярата, че музиката е универсалният език на света, децата пеят на сцени не само у нас, но и в чужбина - Париж, Торино, Лондон, Мюнхен, Виена, Будапеща, Прага.

През 2016 г. талантите от „Св. Патриарх Евтимий“ изнесоха концерти в рамките на седмото издание на Балкански детски празници в Одрин. Пловдивските дарования гостуваха на събитието по покана на Генералното консулство на Република Турция в Пловдив.

През 2004 г. „евъргрийните“ участваха във филма на режисьора Жан-Люк Маж „От Макон до Пловдив – за едно изкуство извън времето“ с изпълнение на песента на Силви Вартан "La Maritza". Филмът е издаден на DVD във Франция, излъчва се по 60 канала в света и по време на дългите полети на „Ер Франс“.

Групата има записани две CD-та - "Марица" и "We are the world". Нейни солисти са носители на награди у нас и в чужбина.

В репертоара на групата са „вечнозелени“ класики, сред които и български народни песни в съвременен аранжимент.

Песни в изпълнение на вокалната група са включени в CD-та и електронните учебници на издателства "Просвета" и "Просвета Плюс".

Художественият ръководител д-р Диана Кацарова е отдадена на музиката и на мисията да да покаже на подрастващите нейния красив свят и да пробуди желанието да се потопят в него. Тя е преподавател с дългогодишен опит като музикален педагог, учител по музика и солфеж, автор на учебници и учебни пособия.

