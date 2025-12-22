Малките коледари от 18-та ДГ “Пчелица“ с благослов за здраве и берекет в Община Казанлък

Коледарчета от 18 ДГ „Пчелица“ с директор Надежда Цочева бяха на посещение в Община Казанлък. Малките коледари представиха традиционни коледни песни и наричания, с които благословиха за здраве, берекет и благополучие, като внесоха празнично настроение в сградата на общината.



В знак на благодарност за красивото изпълнение и съхраняването на българските традиции, децата получиха подаръци – книжки и коледни бисквити.





