Регионални

Малките коледари от 18-та ДГ “Пчелица“ с благослов за здраве и берекет в Община Казанлък

Внесоха празнично настроение в сградата на общината

22 дек 25 | 11:46
90
Никол Симова

Коледарчета от 18 ДГ „Пчелица“ с директор Надежда Цочева бяха на посещение в Община Казанлък. Малките коледари представиха традиционни коледни песни и наричания, с които благословиха за здраве, берекет и благополучие, като внесоха празнично настроение в сградата на общината.

В знак на благодарност за красивото изпълнение и съхраняването на българските традиции, децата получиха подаръци – книжки и коледни бисквити.


Автор Никол Симова
