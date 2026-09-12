Малките коледари от 18-та ДГ “Пчелица“ с благослов за здраве и берекет в Община Казанлък
Внесоха празнично настроение в сградата на общината
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Внесоха празнично настроение в сградата на общината
Гостите получиха подаръци, които децата приеха с радост и признателност
Зам.-кметът Надежда Чакърова с ресор „Образование и младежки дейности“ пожела на децата на Стара Загора да растат с доброта, любопитство и вяра в добр...
Инициативата на коледарите е част от благотворителната кампания „Чудната елха“ – символ на надеждата и добротата
Навръх Игнажден, малки старозагорски коледари наричаха за здраве и благодат
Имен ден имат Васил, Василка, Василия, Василена, Веселин, Веселина, Весела, Василий, Василина, Васияна, Васо, Влада, Властин, Властина, Властомир, Вла...
Пъстрата коледарска дружина пя и нарежда за плодородие, пълни кошари, буен огън в огнището и гостоприемни стопани.
Областният управител на Благоевград Бисер Михайлови служителите на областната управа бяха приятно изненадани от малки коледари. Десетки момчета и моми...
Кърджали. Коледари гостуваха на областния управител на Кърджали Илия Илиев в навечерието на Рождество Христово. Четвъртокласниците от най-голямото осн...
Благоевград. Малки коледари от ОДЗ „Радост" донесоха духа на Рождество Христово в общинската администрация в Симитли. Хлапетата орисаха всички служите...
Кърджали. Деца коледари обикалят в Кърджали и приветстват с празнични песни и наричания жителите на града, а домакините ги даряват с подаръци. Малките...
Противно на очакванията за сняг по коледните празници, днес ще бъде слънчево. Преносът на топъл въздух от запад ще продължи и още ще се затопли. Ще бъ...
Кърджали. Здраве, берекет и късмет пожелаха на кмета на Момчилград коледарите Миро и Дилек от вокална група „Златна ябълка" към Детския комплекс. Зае...
Малки коледари се появиха на сесията на общинския съвет в Благоевград за изненада на местните парламентаристи. Децата от ОДЗ № 4 в града изпълниха кол...
Стара Загора. Първите коледарчета подраниха и потропаха днес на вратата на старозагорския градоначалник Живко Тодоров.Заедно със своя заместник Йордан...
Атлет обра точките с честитка, тежаща 170 кила
Благоевград. Община Симитли усети празничното настроение с пълна сила в навечерието на Коледа. В кметството пристигнаха десетки малки коледари от ОДЗ...
Роден между два празника
Благоевград. Коледен базар ще отвори врати в неделя от 12.00 ч. на площад „Македония" в Благоевград. Жители и гости на града ще могат да разгледат и з...
Благоевград. Хлапета от ЦДГ № 3 "Детелини" пяха, танцуваха пред кмета на Благоевград Атанас Камбитов и общинските съветници. Те се появиха в залата на...