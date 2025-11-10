Извънредна ситуация на наше летище! Какво се случва

Извънредна ситуация на Летище Пловдив.

Сигнал за бомба е получен на "Летище Пловдив". Страховитото съобщение е получено по телефона в 15.17 часа, предава Марица бг.

За щастие в този момент кацащи и излитащи самолети не е имало. Този за Лондон на Wizzair е заминал по обяд.

Служителите обаче са били евакуирани. Цялото летище се изпразнило за минути.

"Сигналът се оказа фалшив. Подаден е от жена, която е психически нестабилна. Тя е установена от органите на полицията", разказа шефът на Летище Пловдив Красимир Пешев.

