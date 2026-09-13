Всичко за Паисий Хилендарски

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Банско почете Паисий

Банско почете Паисий

„От днеска нататък българският род история има и става народ...Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество и обичате да знаете св...

19 юни | 18:03
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С метро до Чудесата

С метро до Чудесата

"Стандарт" подреди 10 пана с природни и исторически феномени в подземната железница Welcome с Чудесата на София и България. Така ще посреща чужденцит...

01 април | 6:20
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