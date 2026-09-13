Национален фолклорен ансамбъл „Българе“ ще представи за първи път в Казанлък своя емблематичен спектакъл „Паисий“
Той е създаден по повод юбилейната 300-годишнина от рождението на Паисий Хилендарски
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Той е създаден по повод юбилейната 300-годишнина от рождението на Паисий Хилендарски
Поводът е въвеждането на еврото
По повод влизането на България в еврозоната
В град Едеса умрял мъченически, разпънат на кръст
Нареди се до Йордан Радичков и Вера Мутафчиева
Съхранението е скъпо, тъй като не може просто да стоят в кожена кесия или в буркан вкъщи
Банско чества делото на Св. Паисий Хилендарски
Монахът изпълнил най-голяма Божия заповед за любов към ближния - към неговия народ
Нови факти в монография на проф. Николай Овчаров и Филип Петрунов от БАН
Тези дни на бял свят се появи книгата на проф. Николай Овчаров и младия археолог Филип Петрунов
„Безмълвие“ разкрива греховната младост на легендарния българин
297 години се навършват днес от рождението на Паисий Хилендарски и 257 години от написването на "История славянобългарска"
Ден на св. Паисий Хилендарски се състоя в пернишкото село Кралев дол, което претендира да е истинското родно място на автора на „История Славянобългар...
240 деца от 4-ти до 8-и клас от хасковското СОУ „Паисий Хилендарски" облечени в розови фланелки и розови листове в ръце изписаха с телата си „Не на то...
В Лесичово Семейства с бебета, хлапета и родители бранят възрожденците в учебниците Деца и баби преписват на ръка Паисиевата "История славянобългарс...
"История славянобългарска" на Паисий Хилендарски няма да отпадне от учебниците, а ще присъства в програмата за 9-и клас. Това заяви зам.-министърът на...
„От днеска нататък българският род история има и става народ...Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество и обичате да знаете св...
Параклис, посветен на св. Паисий Хилендарски в деня, когато Българската православна църква почита автора на "История среднобългарска" като светец беш...
Все повече туристи в Мемориала на Хилендарския монах В църковния календар 19 юни е ден на почит към делото на преподобни Паисий Хилендарски. В роднот...
"Стандарт" подреди 10 пана с природни и исторически феномени в подземната железница Welcome с Чудесата на София и България. Така ще посреща чужденцит...