Национален фолклорен ансамбъл „Българе“ ще представи за първи път в Казанлък своя емблематичен спектакъл „Паисий“
Той е създаден по повод юбилейната 300-годишнина от рождението на Паисий Хилендарски
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Той е създаден по повод юбилейната 300-годишнина от рождението на Паисий Хилендарски
Тържествена заря-проверка по повод националния празник на Република България- 3 март, се проведе тази вечер на централния площад “Севтополис” в Казанл...
На три различни точки на връх Шипка, ще се представят българският танц, българската революционна песен и българските исторически личности
Над 1500 души се включиха
Двойно скочи цената на билетите на черно за "Осмото чудо" на "Българе", които излизат утре в зала 1 на НДК. Новият спектакъл на фолклорния ансамбъл е...
"Осмото чудо" представя разнообразната гама от музикални размери в българския фолклор
Бен Крос от години се изявява на джаз сцената у нас, а сега ще участва и във фолклорен спектакъл
Прочутите танцьори ще подаряват носии като реклама на страната ни Ансамбъл "Българе" стартира едномесечно турне в Холандия. За 13-те години, откакто...
Солистката на ансамбъл "Българе" Албена Вескова е издигната за депутат от партия Средна европейска класа на бургаския бизнесмен Георги Манев. Независ...