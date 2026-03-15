В Русе водач на листата кандидат-депутати на ДПС е Атидже Алиева-Вели

ДПС регистрира листата кандидат-депутати на 19-ти МИР Русе за участие във вота на 19 април с водач Атидже Алиева-Вели.

Кандидати за народни представители на ДПС за 19-ти МИР РУСЕ:

1.Атидже Алиева-Вели

2.Синан Вейсал

3.Юмгюл Яшарова

4.Борислав Рачев

5.Светлин Георгиев

6.Осман Юсеинов

7.Салих Салиев

8.Денис Исмаилов

9.Ферхан Арифов

10.Силвия Славова

11.Недялко Йорданов

12.Шинасидин Ферадов

13.Мюге Арифова

14.Айдоан Джелил

