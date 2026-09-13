Нов триумф за Карлос Насар
За втора поредна година шампионът печели престижна награда
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За втора поредна година шампионът печели престижна награда
На стилна церемония в Националната художествена галерия Фондация "Български спорт" раздаде традиционните си награди "Спортен Икар", които вече 24 годи...
Олимпийската вицешампионка Мирела Демирева е носител на "Спортен Икар" за постижение на годината на Фондация "Български спорт". Това стана ясно вчера...
"Чудо на стандарт" взе награда за пробив Българският национален отбор по волейбол доминира при наградите "Спортен Икар" на на фондация "Български спо...