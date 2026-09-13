Овечкин като Роналдо - гони 1000 гола
Вече изравни едно постижение и на Уейн Грецки
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Вече изравни едно постижение и на Уейн Грецки
Роденият в Русе вратар в НХЛ ще играе още 2 сезона в Ню Йорк
Старс ще играят за титлита за първи път от 20 години
Още 23 са положителните проби
Играчи и шефове се споразумяха за правилата
Срещите ще са в два неутрални града
Обсъжда се вариант за завършване на сезона в празни зали
Има вариант сезонът да приключи през август
Отменено е младежкото световно и това при жените
Роденият в Русе вратар спасява 15 шайби
Вратарят от Русе игра за Ню Йорк при разгрома на Ню Джърси с 4:0
Александър Георгиев с отлични изяви при победата над Нешвил в НХЛ
Новият сезон стартира с вълнуващи двубои
Руският хокеист обмисля да спре с активния спорт след края на сезон 20/21
Блус спечелиха серията срещу Бостън с 4:3
Блус надвиха като гост в петия мач Бостън с 3:2
Уцелиха Здено Чара с шайба в лицето, под въпрос е за петия мач
Сейнт Луис загуби вкъщи с 2:7
Сейнт Луис поведе с 2:0, но загуби с 2:4
Чака победителят от Сан Хосе и Колорадо