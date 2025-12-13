Шокиращ обрат в Иран-бензинът вече не е даденост

Иран въведе ново, трето ценово ниво за субсидирания бензин в опит да ограничи нарастващите бюджетни разходи за горива. Това е първият по-сериозен опит за контрол след поскъпването през 2019 г., което доведе до масови протести и последвали репресии с над 300 жертви, по данни на международни източници.

В страната евтиният бензин традиционно се възприема като неотменимо право. Исторически всяко повишение на цените е водело до социално напрежение, включително още през 60-те години на миналия век. Днес обаче иранското правителство е изправено пред сериозен икономически натиск заради обезценяването на риала и международните санкции, наложени заради ядрената програма на Техеран.

Поддържането на едни от най-ниските цени на бензина в света – по няколко цента за литър – става все по-тежко за бюджета. Въпреки това властите действат предпазливо, вероятно за да избегнат ново социално напрежение след военния конфликт с Израел през юни.

Съгласно новата схема шофьорите ще продължат да получават до 60 литра месечно на силно субсидирана цена от 15 000 риала за литър. Следващите 100 литра ще струват 30 000 риала, а всяко количество над този лимит ще се продава по новата цена от 50 000 риала за литър. Въпреки промените бензинът в Иран остава сред най-евтините в света.

На този фон иранските власти задържаха петролен танкер в Оманския залив с 18-членен екипаж. Според иранската агенция „Фарс“ корабът е превозвал около шест милиона литра контрабандно гориво. Случаят се развива в условията на засилено геополитическо напрежение, само дни след като САЩ задържаха танкер край бреговете на Венецуела, съобщи Vesti.bg

