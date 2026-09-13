Режат последните противници на Путин от изборите в Русия
Върховният съд решава съдбата на „Яблоко“ - единствената официално регистрирана партия, която се обявява срещу войната в Украйна
Следете всички новини, анализи и коментари за Управляваща Партия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Върховният съд решава съдбата на „Яблоко“ - единствената официално регистрирана партия, която се обявява срещу войната в Украйна
Вотът се проведе 6 месеца след местните избори, за които се твърдеше, че има много нередности и фалшификации
Варшава. Управляващата партия "Гражданска платформа" победи на втори тур в местните избори в Полша, след като кандидати на партията бяха избрани в гол...