Удар в сърцето на властта в Иран - висш съветник под прицел в Техеран

Израел е нанесъл удар в Техеран, насочен срещу Али Лариджани - ръководител на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, съобщи израелски източник, запознат със случая. Към момента израелските военни изчакват резултатите от операцията, за да установят дали целта е била ликвидирана.

Атаката е част от серия координирани удари, извършени в понеделник вечерта срещу ключови ирански градове - Техеран, Шираз и Тебриз. Израелската армия официално посочи като цели обекти, свързани с производството на ракети и командни центрове, без да потвърди директно опит за елиминиране на Лариджани.

Началникът на Генералния щаб на Израелските въоръжени сили генерал-лейтенант Еял Замир заяви, че операцията е донесла „значителни постижения“ и подчерта, че действията са насочени към отслабване на военния потенциал и индустриалните възможности на Иран.

„Освен продължаващото увреждане на военните способности, действаме срещу структури на Революционната гвардия и репресивния апарат на режима“, посочи Замир в рамките на оценка на ситуацията.

По информация на източници Израел е атакувал и високопоставени фигури от „Палестински ислямски джихад“ - групировка, подкрепяна от Иран, в отделна операция в Газа преди няколко дни. Това подсказва разширяване на обхвата на израелските действия срещу свързани с Техеран структури в региона.

Развитието на ситуацията остава неясно, като резултатите от удара в Техеран могат да окажат сериозно влияние върху следващата фаза на конфликта.

