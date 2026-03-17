Израел ликвидира ключов командир на режима в Иран

Израел съобщи, че е ликвидирал ръководителя на иранските доброволчески сили Басидж - структура, използвана за потушаване на протести в страната. По данни на израелската армия генерал Голамреза Солеймани е бил убит при удар в понеделник, като към момента иранските власти не са потвърдили официално информацията.

Ударът идва в изключително чувствителен момент за Иран - в навечерието на „Чахаршанбe Сури“, известен като Фестивала на огъня. Традиционното събитие, което предшества персийската Нова година Навруз, събира хиляди хора по улиците, където се палят огньове, хвърчат фойерверки и се изпълняват ритуали за символично „изгаряне“ на лошото и посрещане на нова енергия.

Тази година обаче празникът е обвит в напрежение. Иранските власти вече са изпратили предупредителни съобщения до гражданите, с които ги призовават да не участват в събиранията, опасявайки се, че традиционните празненства могат да прераснат в антиправителствени протести. Според анализатори режимът е изправен пред едно от най-сериозните предизвикателства от Ислямската революция през 1979 г.

Допълнително напрежение внесе и изявление на иранския престолонаследник в изгнание Реза Пахлави, който предупреди, че властите са готови да използват смъртоносна сила, за да предотвратят масови събирания. Той призова и за демонстрации пред иранските посолства по света.

Комбинацията от външен военен удар и вътрешно напрежение поставя Иран в изключително деликатна ситуация, като следващите дни могат да се окажат решаващи както за стабилността на режима, така и за развитието на конфликта в региона.

