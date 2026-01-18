Германия изненада! Даде заден за Гренландия

След анонса на президента на САЩ Доналд Тръмп за въвеждането на 10% мита върху стоките от редица европейски страни, Германия даде заден ход.

Правителството в Берлин е изтеглило 15 от своите войници, разположени в Гренландия, съобщи германската преса.

Bild написа, че този ход може да бъде един от сигналите на Берлин към САЩ, който да се разчете като знак за желание за намаляване на търговското и политическо напрежение между Вашингтон и европейските столици.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера обяви въвеждането на по-високите мита от 1 февруари върху стоките от 8 европейски страни, една от които е Германия.

Германското министерство на отбраната определи изтеглянето на войници от острова като "завършване на задачата", като същевременно обърна внимание на факта, че това се случва веднага след търговския ход на Тръмп.

Докато отношенията между европейските страни и администрацията на Тръмп продължават да се влошават заради спорове и търговска политика, военният ход на Германия също предизвика дипломатическа дискусия.

Германските медии припомнят, че по покана на Дания техните войници е трябвало да участват в разузнавателна дейност в Гренландия от 15 до 17 януари заедно с други европейски страни, но германските войници са се върнаха в родината си, след като са прекарали само 1 ден на острова.

