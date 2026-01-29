Мерц поряза огромна надежда на Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц ясно охлади очакванията на Киев за скорошно присъединяване към Европейския съюз, като заяви, че членство още от следващата година е напълно нереалистично. След разговори с коалиционните си партньори в Берлин Мерц подчерта, че „за членство от 1 януари догодина не може да става и дума“, тъй като подобен сценарий противоречи на всички установени правила на ЕС.

Канцлерът напомни, че всяка държава кандидат трябва да изпълни т.нар. Копенхагенски критерии – комплекс от политически, икономически и правни изисквания, чието покриване по правило отнема години. Според него този процес не може да бъде прескочен, независимо от извънредните обстоятелства около войната в Украйна. В същото време Мерц подчерта, че в дългосрочен план на Киев задължително трябва да бъде дадена ясна перспектива за членство, като добави, че Украйна може „бавно и постепенно“ да бъде доближавана до ЕС.

Изказването на германския канцлер идва на фона на нов призив от страна на украинския президент Володимир Зеленски, който отново настоя страната му да получи членство още от следващата година. Зеленски аргументира позицията си с това, че присъединяването на Украйна към ЕС е една от най-силните гаранции не само за сигурността на страната му, но и за стабилността на самата Европа. Той направи това изявление след разговор с австрийския канцлер Кристиан Щокер.

Мерц обаче свърза темата за европейското бъдеще на Украйна пряко с прекратяването на войната, като подчерта, че мирните преговори остават основен приоритет. Според него именно постигането на устойчив мир е ключово условие за напредък по всички останали стратегически цели, включително и европейската интеграция на Киев.

Канцлерът коментира въпроса и в отговор на изявление на външния министър Йохан Вадефул, който по-рано заяви в Бундестага, че Украйна трябва да получи „справедлив шанс“ за членство в ЕС. Вадефул не посочи конкретна дата, но беше категоричен, че не може да има бърза писта за Киев, особено на фона на вече чакащите страни кандидати от Западните Балкани.

И Мерц, и Вадефул обаче са единни, че на Украйна не бива да се затваря вратата към ЕС. Напротив – според Берлин предоставянето на дългосрочна перспектива за членство е от фундаментален интерес за Германия и за Европа като цяло, тъй като успехът на Украйна срещу руската агресия е пряко свързан със сигурността и стабилността на континента.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com