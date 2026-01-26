Най-голямата банка в Германия с невиждани съкращения

Deutsche Bank (DB), най-големият финансов конгломерат в Германия, затваря около 100 клона в страната поради по-широкото приемане на изкуствен интелект (AI).

Към края на миналата година DB и нейното дъщерно дружество Postbank имат над 750 клона и обслужват около 19 милиона клиенти.

Това съобщи DPA.

Дигитализацията на клоновете ще доведе до намаляване на персонала, но това главно ще се прави с текучество, като няма да се заменят напускащите служители.

Банката разработи дигитален асистент, базиран на изкуствен интелект, който помага на клиентите да използват мобилното приложение. Броят на потребителите на приложението се е увеличил с почти 20% през последните 18 месеца.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com