Либия с ключово решение за черната кутия от самолета
Мярката е предприета „с цел да се осигури прецизен технически анализ“
Следете всички новини, анализи и коментари за Черна Кутия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Мярката е предприета „с цел да се осигури прецизен технически анализ“
Процесите по тяхното изследване и анализ вече са започнали
Операциите по издирване и спасяване са започнали незабавн
Само един пътник оцеля сред 242 пътници и екипаж
Разследващите ще се опитат бързо да анализират данните от нея
Кога ще бъде окончателно разчетена
Много са въпросите, които възникват около причините за катастрофата
При инцидента загина майор Валентин Терзиев
Черната кутия на самолета, с който загина пилотът майор Валентин Терзиев, все още не е заминала за Русия
Процедури бавят разкриването на истината
Още не е изпратена в Русия
Към момента са разпитани всички участници в ръководството на полета от кулите в Шабла и Балчик
Това обяви в Карлово министърът на отбраната Георги Панайотов
Кутията е разхерметизирана, била е пълна с вода и е със скъсан лентов кабел
Тя е с нарушена херметизация
Днес беше намерена черната кутия на падналия преди 16 дни МиГ-29.
Нека научим истината такава, каквато е, заяви служебният министър на отбраната
Очаква се данните от нея да разкрият причината, поради която изтребителят се разби по време на натовско учение на 9 юни
На борда имало 176 души от 7 държави, всички загинаха
Намерена е една от черните кутии на катастрофиралия в Русия самолет на авиокомпанията "Флай Дубай", съобщават от следствието. Източник от авиодиспечер...