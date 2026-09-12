Този камък струва много повече от златото за грам! Всеки може да го намери
В случай на изключително ценни находки, съдбата им може да бъде решена не само от тези, които са ги открили
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В случай на изключително ценни находки, съдбата им може да бъде решена не само от тези, които са ги открили
Лапис лазули е окото, което гледа през завесата на смъртта
Причината е градушката
То е сред най-ценните находки от миналата година
Открила го е канадска минна компания
Твърди се, че това е Божие послание
Намира се в Южна България
До село Розовец
Изцерение търсят както тежкоболни хора, така и напълно здрави, но поразени от душевна мъка или стрес
В много култури на камъка се приписват серия мистични свойства
Деца са хвърлили камък по стъклото и са ранили машиниста
От началото на годината са регистрирани общо 65 случая на хвърлени предмети по влакове
Тревогата - фалшива, камъкът бил с форма близка до тази на снаряд
Под влияние на слънцето и морската вода те са прозрачнобели
Инцидентът е станал по време на мача срещу Хебър
Собственикът на разсадник за декоративни дръвчета се скарал с работника
Семейство оцеля на косъм в Кресненското дефиле, след като вчера камък, тежащ половин тон, е ударил колата им. Автомобилът е в много тежко състояние, а...
Камък се е откъртил от мост на автомагистрала "Хемус". Той е паднал върху преминаващи по него автомобил и го премазал. Инцидентът е станал под моста д...
Гърция и нейните кредитори не успяха да постигнат окончателно споразумение след 17-часови преговори, които приключили призори вчера. Двете страни се р...
30 - годишен пешеходец е ударил с камък шофьор на автобус движещ се по линия №3 в Стара Загора. Сигналът за инцидента е подаден 06 юли в 14.15 ч.,...