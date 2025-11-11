Енергийният министър с важно разкритие за България и руския газ

България беше първата държава в Европа, която взе решение да не внася руски природен газ. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков по време на конференцията „Диалог за отбрана и демокрация: Крепост на свободата“.

По думите му страната ни вече е доказала, че може да осигури енергийна независимост не само за себе си, но и за целия регион.

България начело на енергийната промяна

„България беше първата страна в Европа, която реши да не внася руски газ“, подчерта Станков и припомни, че въпреки прекратяването на директните доставки, все още има търговци, които чрез т.нар. суап сделки препродават същите молекули на българския пазар. Той прогнозира, че в началото на 2028 г. – а може би и по-рано – транзитът на руски газ за всички държави от региона ще бъде напълно прекратен.

Министърът увери, че наличните количества горива в страната са достатъчни, за да осигурят нуждите на българските граждани и бизнеса за дълъг период от време.

Европейска забрана за руския газ от 2028 г.

Заявлението на Станков идва в момент, когато Европейският съюз вече подготвя поетапна, правно обвързваща забрана за вноса на руски газ. Според решението на Съвета на ЕС, от 1 януари 2028 г. ще влезе в сила пълно ембарго, като отделните държави настояват преходният период да приключи дори по-рано – още от началото на следващата година.

Краткосрочните договори, сключени преди 17 юни 2025 г., ще могат да се изпълняват до 17 юни 2026 г., докато дългосрочните ще бъдат валидни до 1 януари 2028 г.

Енергийна сигурност и регионална роля на България

„Европа е много активна в търсенето на решения на енергийните предизвикателства – не само в България, но и в целия континент“, посочи Станков. Той подчерта, че през последното десетилетие страната е реализирала редица проекти, насочени към енергийна сигурност и конкурентоспособност, които укрепват позицията й като фактор в Югоизточна Европа.

„България не само е отговорна за сигурността на енергоснабдяването за своите граждани и бизнес, но вече показахме, че сме надежден партньор и за нашите съседи“, заяви енергийният министър.

