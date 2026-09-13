Енергийният министър с важно разкритие за България и руския газ
Страната ни е пример за енергийна независимост и регионална сигурност
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Страната ни е пример за енергийна независимост и регионална сигурност
ДПС-Ново начало показа учебникарски пример за измамническите възможности на бившия финансов министър
Тази нощ гигантът "Газпром" спря и износа на газ за Молдова заради неплатени задължения
Член на Управителния съвет на АПИ с големиновини
Парламентарна делегация е на посещение в Баку
Ябълката на раздора е таксата за транзит на руски газ
Пробутаха ни текст, който ни скара със съседите, отсече Борисов
В момента е важно да се обърне внимание на решаването този проблем, каза сръбският президент
Същото направи по-рано и Сърбия
Едно решение за газа подпали сръбският президент
Тя ще бъде само транзитна държава
Фермерите са недоволни
Всички стоки от този списък са блокирани за Русия, без значение от коя държава идват
Страната даде знак
България ще получава до 110 млн. долара от транзитни такси
Съобщение на Федералното министерство на външните работи на Германия
Отрицателен PCR или антигенен тест се иска от 1 март
В случай, че преминаването не превишава 12 часа
Това потвърдиха от ваншно министерство
България и Унгария са за единно решение за бързи коридори за стоки от първа необходимост