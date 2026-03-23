ГЕРБ-СДС откри кампанията си в Бургас с арка на изпълнените обещания и действащите проекти

Със символична арка – визуален отчет на част от изпълнените ангажименти и реалните проекти, които вече са в ход в региона, ГЕРБ-СДС даде старт на предизборната си кампания за извънредните парламентарни избори на 19 април, представяйки листа от 28 кандидати за народни представители от Втори многомандатен избирателен район.

„Това е нашият отчет пред хората – ясен, видим и реален. Защото ГЕРБ е партия на доказани експерти, които не просто говорят, а работят и постигат резултати. Тази арка не е само символ – тя е ангажимент за бъдещето. Предстои ни още работа – за стабилна енергетика, сигурна икономика и предвидима държава. Ние знаем как да го направим, защото вече сме го доказали“, заявиха от коалицията.

Областният координатор на ГЕРБ и кмет на Поморие Иван Алексиев подчерта, че листата съчетава доказан опит и нова енергия:

„В листата ще видите както утвърдени експерти, така и нови лица. Съчетали сме силата на опита с енергията на младите хора на Бургас – хора, които искат да променят не само нашия град, но и региона и страната.“

Алексиев акцентира върху необходимостта от възстановяване на стабилността и допълни, че устойчивият растеж е възможен само при гарантирана сигурност:

„През последните години страната премина през период на нестабилност. Нашата задача днес е да върнем реда – с работа, постоянство и отговорност. ГЕРБ е гарант за ред, работа и растеж, но преди всичко – за сигурност, спокойствие и нормален живот на хората“.

Водачът на листата Жечо Станков очерта основните приоритети в програмата: „Изключително важно е да застанем пред хората с местни лица, които познават региона и работят за него. Ние винаги сме били близо до хората и сме се водили от техните реални нужди.“

Сред ключовите политики Станков посочи здравеопазването, образованието, инфраструктурата и енергийната ефективност.

„Ще надградим програмата за саниране, като я разширим и към еднофамилните жилища. Целта е всички граждани да имат достъп до средства за подобряване на домовете си – подмяна на дограма, изолация, соларни панели. Това ще намали разходите за енергия и ще подобри качеството на живот“, каза той.

Станков подчерта и социалните ангажименти, като даде гаранция, че ГЕРБ-СДС ще продължи политиката за повишаване на пенсиите по швейцарското правило и ще запази стабилността на данъчната система без увеличаване на данъците.

„Чрез индустриалните зони, пристанището, летището и модерната транспортна инфраструктура, Бургас има потенциал да се утвърди като водещ индустриален и логистичен хъб“, обобщи Жечо Станков.

„Бургас има нужда от кандидати за народни представители, които са местни и ще защитават региона, защото Бургас има нужда от подкрепа, Бургас има нужда от непрекъснато лобиране в столицата, за да гони решението на своите задачи, свързани с подобряване на инфраструктурата в региона“, допълни кметът на Бургас Димитър Николов, който е и член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ.

Николов подчерта значението на инфраструктурните решения и даде за пример Северния обход на Бургас, който въпреки първоначалния песимизъм, вече решава голяма част от транспортните и екологични проблеми на града, включително и в сферата на логистиката.

„За това трябва да продължим с модернизирането на инженерната инфраструктура, в сферата на образованието, трябва мощно да се подкрепя изграждането на студентския кампус, който няма алтернатива за цяла Източна България, давайки шанс и възможност младите хора да останат тук да учат, да се реализират. Няма алтернатива развитието на високотехнологично здравеопазване, няма алтернатива отварянето на Бургас и Бургаския регион към морето“, допълни Николов.

Освен професионалисти в сферите си листата на ГЕРБ-СДС обединява и лица от новата вълна политици, които влагат хъс, амбиция и сърце в каузата за развитие на региона.

Сред тях е началният учител Цветана Станева, която е под номер 14 в листата.

„Най-важната инвестиция е в децата. Радвам се, че в Бургас се води последователна политика в образованието, която създава среда за развитие. Децата имат нужда от стабилност, подкрепа и вдъхновение, за да разгърнат потенциала си“, сподели Цвети Станева.

„За мен е чест да бъда част от екип, който не обещава напразно. Искам да допринеса с енергия, идеи и отговорност за бъдещето“, заяви 23-годишният икономист Желязко Желязков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com