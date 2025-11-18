Спецов с извънреден ход в "Лукойл"

Особеният управител на дружествата от групата "Лукойл" в България Румен Спецов проведе работна среща с екипа на "Лукойл Нефтохим Бургас". На разговора присъстваха още енергийният министър Жечо Станков, кметът на Бургас Димитър Николов и държавният представител в Надзорния съвет Цветан Цирков, предаде bTV.

Основната тема на срещата е била предстоящото управление на рафинерията и гарантирането на стабилност, прозрачност и предвидимост в работата на стратегическия за страната обект. Спецов е подчертал, че България ще спазва строго всички санкционни правила и законови изисквания, както и че операциите ще бъдат напълно прозрачни. Той е уверил колектива, че работните места няма да бъдат засегнати и производството ще продължи без прекъсване.

Министър Жечо Станков е акцентирал върху ключовата роля на рафинерията за икономиката и е посочил, че държавата вече е предприела всички необходими действия за осигуряване на дерогация и непрекъсната работа.

Кметът Димитър Николов е подчертал значението на предприятието за региона и заетостта, като е изразил подкрепа за решенията, целящи стабилност и сигурност.

Доскорошният Евгени Маняхин председател на УС на "Лукойл Нефтохим Бургас" е заявил, че професионалният екип е готов да се справи с всички предизвикателства, напомняйки мисията на завода - да осигурява надеждни доставки на горива.

Спецов беше вписан като особен управител на рафинерията в понеделник, след като в късния следобед в петък Министерски съвет взе решение неприсъствено за назначаването му на поста.

Първото действие на Спецов като особен управител бе да освободи Маняхин от поста и да отмени правомощията му да представлява дружеството. Маняхин остава в Управителния съвет на предприятието като член.

