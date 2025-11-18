Спецов започна с промените в Лукойл

Особеният управител на българските активи на руската компания "Лукойл" Румен Спецов започна с промените в компаниите. Още в първия ден, в който официално стана особен управител, Спецов е подписал решение, с което освобождава Евгени Маняхин като председател на управителния съвет на "Лукойл Нефтохим Бургас".

Спецов е оттеглил и овластяването на Маняхин да представлява дружеството.

"От момента на вписването в Търговския регистър на оттеглянето на овластяването, г-н Маняхин няма да има представителна власт по отношение на дружеството и ням да има право да представлява дружеството", пише в решението. Особеният управител обаче е оставил Маняхин като член на управителния съвет на дружеството.

Евгени Маняхин, който е швейцарски гражданин, стана председател на управителния съвет на "Лукойл Нефтохим Бургас" през 2023 година. Това стана след приемането на пакет санкции на ЕС срещу Русия, които забраняват на руски граждани да заемат ръководни постове на стратегически обекти в страни от общността. Тогава бившият шеф на компанията Илшат Шарафутдинов бе преназначен като оперативен мениджър.

Засега няма промени в ръководствата на бензиностанциите "Лукойл България", доставчикът на авиационно гориво "Лукойл Ейвиейшън" и на корабни горива "Лукойл - България – Бункер". Междувременно заради наложените миналия месец от САЩ и Великобритания санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително "Лукойл" и "Роснефт", Казахстан започва преговори за активите на "Лукойл" на територията си.

Председателят на управлението на фонда за националното благосъстояние "Самрук-Казин" Нурлан Жакупов посочи, че засега не може да каже за "никакви конкретни договорки". Наложените санкции засягат разплащанията от и към фирмите на "Лукойл". Миналата седмица България получи отсрочка за влизането в сила на санкциите.

