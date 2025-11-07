България кани водещи американски компании в ядрената енергетика

България и Съединените щати засилват енергийното си сътрудничество с акцент върху ядрената енергетика и внедряването на модерни технологии. Това стана ясно по време на срещата на енергийния министър Жечо Станков със секретаря по енергетика на САЩ Крис Райт в Атина, където се проведе Шестата министерска среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC).

Напредък по ключови проекти

В разговорите си двамата представители отчетоха съществения напредък по стратегическите инициативи, включително изграждането на 7-и и 8-и блок в АЕЦ „Козлодуй“ с технологията АР1000 на Westinghouse и проекта за Вертикалния газов коридор. Министър Станков информира своя американски колега за предстоящото подписване на договора за инженеринг, доставка и строителство между консорциума Westinghouse-Hyundai и българската страна.

„Целта ни е интегрирано решение, което да гарантира успешна реализация на проекта“, заяви Станков и подчерта, че новите мощности ще укрепят енергийната независимост и сигурността на региона.

Фокус върху малките модулни реактори

България и САЩ ще задълбочат сътрудничеството си и при внедряването на малки модулни реактори (SMR). Двамата лидери потвърдиха ангажимента си към междуправителственото споразумение за гражданско ядрено сътрудничество, подписано по-рано тази година. Благодарение на него страната ни ще може да разчита на експертната подкрепа на американските научни лаборатории при предпроектните проучвания.

„Бихме искали да се възползваме от американския опит и да изградим модерна, безопасна и устойчива ядрена инфраструктура“, каза Станков, като посочи, че България вече е поканила водещи компании в сектора за разговори относно потенциални площадки за малки реактори.

Инвестиции и финансиране на бъдещето

В Атина българският министър проведе и срещи с представители на американската Асоциация на ядрената енергийна индустрия, както и с финансови институции. Експортно-импортната банка на САЩ (Exim Bank) потвърди готовността си да подкрепи изграждането на новите ядрени мощности, а Корпорацията за финансово развитие (DFC) изрази интерес към финансиране на четири проекта за ПАВЕЦ и други енергийни съоръжения от регионално значение.

Секретарят Крис Райт от своя страна покани министър Станков във Вашингтон до края на годината, за да бъде създадена съвместна експертна група, която ще ускори реализацията на проектите и ще координира внедряването на иновации в енергийния сектор.

Срещата в Атина очерта нова фаза в българо-американското енергийно партньорство. София залага на технологично обновление и привличане на инвестиции, а Вашингтон вижда в България ключов съюзник в осигуряването на стабилна и независима енергийна система на Балканите.

