София гледа към Сеул за чиста и сигурна енергия

България има потенциал да се превърне в балансиращата енергийна сила на Балканите, заяви министърът на енергетиката Жечо Станков по време на Корейско-българския енергиен форум на тема „Чиста, сигурна и конкурентна енергетика“.

Ядрената енергия като гръбнак на новата стратегия

Станков подчерта, че партньорството с южнокорейски компании като „Хюндай“ и „Самсунг“ е ключово за изпълнението на националната енергийна стратегия. „За нас са важни енергийната сигурност, декарбонизацията и поддържането на конкурентоспособността на българския бизнес“, заяви той.

По думите му решението на правителството и парламента да инвестират в ядрената енергетика е стратегическо и се ползва с широка обществена подкрепа – над 70% от българите застават зад развитието на сектора. „България има над 50 години опит в ядрената енергетика и иска да продължи да надгражда върху този опит“, каза министърът и допълни, че това е „ключов момент за осигуряване на енергийната сигурност на страната“.

Поглед към нови технологии и съвместни проекти

Станков подчерта, че България не може да следва самостоятелно пътя на енергийния преход. „В нашите планове ние не можем да сме сами, поради тази причина работим с представители на компании от Република Корея“, посочи той.

Освен традиционните реактори, в дискусията беше отделено внимание и на възможностите за внедряване на малки модулни ядрени реактори – технология, която обещава по-висока безопасност и по-ниски първоначални разходи. Министърът посочи, че следващата стъпка в развитието на сектора е инвестицията в системи за съхранение на енергия – критичен компонент за стабилността на електроенергийната мрежа и интеграцията на възобновяеми източници.

Станков заключи, че именно чрез международно сътрудничество и технологична модернизация България може да се превърне в енергиен център за целия регион – „чиста, сигурна и конкурентна“, както гласи и темата на форума.

