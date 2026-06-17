Трима братя мъченици закрилят 17 юни. Имениците да почерпят

На 17 юни православната църква почита светите мъченици Мануил, Савел и Исмаил, които предпочели смъртта пред отказа от Христовата вяра. В църковния календар са записани още свети мъченик Манасий - Онуфрий Габровски, и свети апостол Аетий. В народната традиция денят няма отделен голям обреден комплекс, но попада в Петровите пости - време на въздържание и подготовка за Петровден. Имен ден празнуват Мануил, Емануил, Емануила, Емануела, Савел, Савелия и Исмаил.

Трима братя отказали да се поклонят на идолите

Мануил, Савел и Исмаил били родни братя от благородно персийско семейство. Тяхната майка ги кръстила и възпитала в твърда вяра в Христос.

Персийският владетел Аламундар ги изпратил като посланици при римския император Юлиан Отстъпник, за да преговарят за мир. Първоначално те били посрещнати с почести, но всичко се променило, когато отказали да участват в езическо жертвоприношение.

Императорът нарушил неприкосновеността им като чужди пратеници и наредил да бъдат затворени и подложени на мъчения. Братята не се отрекли от християнството и през 362 г. били посечени с меч. Християни погребали телата им с почести, а според житието при мощите им започнали да се случват чудеса.

Убийството разпалило война

След като научил за съдбата на своите пратеници, Аламундар събрал войска и се изправил срещу армията на Юлиан. Според църковното предание римляните претърпели поражение, а императорът загинал по време на похода си срещу Персия.

Житието свързва смъртта на Юлиан Отстъпник със свети великомъченик Меркурий. Така разказът за тримата братя остава не само свидетелство за личната им вяра, но и предупреждение срещу властта, която погазва мира и неприкосновеността на своите пратеници.

Български светец загинал за вярата

На 17 юни се възпоменава и мъченикът Манасий Габровски, известен със своето монашеско име Онуфрий. Той е роден в Габрово и приема велика монашеска схима, преди да отдаде живота си на православната вяра.

Онуфрий Габровски загива мъченически през 1818 г. на остров Хиос. Паметта му се отбелязва два пъти в годината - на 4 януари и на 17 юни.

Пазителят на съкровищата станал апостол

Църквата почита и свети апостол Аетий - един от 70-те Христови ученици. Той бил евнух и пазител на съкровищата на етиопската царица Кандакия.

На пътя от Йерусалим към Газа Аетий срещнал свети апостол Филип, който му разяснил пророчествата за Христос и го кръстил. След завръщането си той започнал да проповядва и според църковната традиция станал един от първите просветители на Етиопия. Името му се свързва с разказа в осма глава на Деянията на светите апостоли.

Народният календар върви към Петровден

През 2026 г. Петровите пости започнаха на 8 юни и продължават до 28 юни включително. Те предшестват празника на светите апостоли Петър и Павел и в народната традиция бележат прехода към разгара на лятото и усилената работа по нивите.

Постът изключва месото, яйцата и млечните продукти, а трапезата се подрежда с хляб, бобови храни, зелени зеленчуци и сезонни плодове. Възприема се не само като хранително ограничение, а като време за смирение, добри дела и овладяване на гнева.

Народните обичаи през този период са насочени към предстоящия Петровден. На самия празник традиционно се отговява с младо петровско пиле, обреден хляб и първите узрели петровски ябълки, които в някои краища първо се раздават за здраве и в памет на починалите.

Кой празнува имен ден

На 17 юни имен ден имат Мануил, Емануил, Емануила, Емануела, Савел, Савелия и Исмаил. Името Мануил е форма на библейското Емануил и носи значението „Бог е с нас“.

По традиция домът на именика е отворен за близки и приятели, а гостите отправят пожелания за здраве, вяра и закрила. Понеже денят попада в Петровите пости, празничната трапеза може да бъде съобразена с постния режим.

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